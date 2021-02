America’s Cup | Luna Rossa tagliata fuori! New Zealand si accorda con Ineos per la prossima edizione | ma…

Leggi su oasport

(Di martedì 9 febbraio 2021)ha lanciato per prima il guanto di sfida a Team New, subito dopo che i kiwi avevano alzato al cielo laCup 2017 sconfiggendo BMW Oracle alle Bermuda. Patrizio Bertelli, amministratore delegato di Prada e grandissimo appassionato di vela, aveva deciso di rimettersi in gioco per la quinta volta nella sua vita e così il sodalizio italiano è diventato Challenger of Record: il primo degli sfidanti, quello che ha il compito di interloquire col Defender. Team Newha scelto di difendere la Vecchia Brocca nella sua Auckland, durante questo inverno boreale e con regole da lei stessa definita, anche seha avuto la possibilità di concordare l’utilizzo degli AC75 e di altri dettagli. Deve ancora incominciare la Finale della Prada Cup ...