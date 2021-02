America’s Cup, i precedenti di Luna Rossa nelle finali di Prada Cup/Louis Vuitton Cup (Di martedì 9 febbraio 2021) C’è grande attesa ad Auckland in vista della finale di Prada Cup 2021, prevista a partire da sabato 13 febbraio con le prime due regate della serie tra Luna Rossa Prada Pirelli ed Ineos Team UK. Italiani e britannici si affronteranno in un confronto al meglio delle 13 sfide (chi arriva prima a 7 punti, passa il turno) con in palio il successo nelle Challenger Series e soprattutto la possibilità di affrontare il defender Emirates Team New Zealand dal 6 marzo nel Match dell’America’s Cup 2021. Per Luna Rossa si tratta della quarta presenza complessiva nell’atto conclusivo del torneo di selezione degli sfidanti (denominato Louis Vuitton Cup fino alla scorsa edizione). L’imbarcazione tricolore del Patron Patrizio Bertelli ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) C’è grande attesa ad Auckland in vista della finale diCup 2021, prevista a partire da sabato 13 febbraio con le prime due regate della serie traPirelli ed Ineos Team UK. Italiani e britannici si affronteranno in un confronto al meglio delle 13 sfide (chi arriva prima a 7 punti, passa il turno) con in palio il successoChallenger Series e soprattutto la possibilità di affrontare il defender Emirates Team New Zealand dal 6 marzo nel Match dell’Cup 2021. Persi tratta della quarta presenza complessiva nell’atto conclusivo del torneo di selezione degli sfidanti (denominatoCup fino alla scorsa edizione). L’imbarcazione tricolore del Patron Patrizio Bertelli ...

DamianoCori : RT @SailBiz_it: ??Sai come è nato e quali sono le caratteristiche dell’equipaggiamento protettivo dei protagonisti dell’America’s Cup? ?? #A… - SailBiz_it : ??Sai come è nato e quali sono le caratteristiche dell’equipaggiamento protettivo dei protagonisti dell’America’s C… - AndreaB25170555 : @Michele2125 @FuryBionda Spiacente per te. Potresti provare con le regate, la Prada Cup riprende con le finali il 1… - infoitsport : America's Cup: tutto pronto per la Prada Cup. Luna Rossa nel mirino dei media inglesi. - Veladuepuntozer : America’s Cup: Harken Italy e la rivoluzione dei grinder 2.0 -