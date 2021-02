“American Animals”: stasera il film sul furto d’arte più maldestro della storia degli Stati Uniti (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi, martedì 9 febbraio, la prima serata di Rai 4 si vive all’insegna del crimine con American Animals. Il film del 2018 scritto e diretto dal documentarista Bart Layton andrà in onda alle 21.20. Al centro la vicenda, tratta da una storia vera, di quattro ragazzi che tentano un colpo grosso: un furto d’arte, realmente avvenuto alla Transylvania University del Kentucky nel 2004. Il cast di attori, composto da Evan Peters, Barry Keoghan, Blake Jenner e Jared Abrahamson, è affiancato sullo schermo dai veri protagonisti della rapina: Warren Lipka, Spencer Reinhard, Chas Allen, Eric Borsuk. Il film sarà seguito da un’intervista al regista Bart Layton all’interno del programma Wonderland. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi, martedì 9 febbraio, la prima serata di Rai 4 si vive all’insegna del crimine con. Ildel 2018 scritto e diretto dal documentarista Bart Layton andrà in onda alle 21.20. Al centro la vicenda, tratta da unavera, di quattro ragazzi che tentano un colpo grosso: un, realmente avvenuto alla Transylvania University del Kentucky nel 2004. Il cast di attori, composto da Evan Peters, Barry Keoghan, Blake Jenner e Jared Abrahamson, è affiancato sullo schermo dai veri protagonistirapina: Warren Lipka, Spencer Reinhard, Chas Allen, Eric Borsuk. Ilsarà seguito da un’intervista al regista Bart Layton all’interno del programma Wonderland. Leggi anche ...

