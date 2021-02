Amazon Fresh: il nuovo servizio di consegna spesa in giornata disponibile su Milano (Di martedì 9 febbraio 2021) È attivo Amazon Fresh, il nuovo servizio di consegna spesa in giornata, disponibile su Milano direttamente sul sito e sull’app Amazon. Il servizio offre una selezione di oltre 10 mila prodotti ed è incluso nell’abbonamento Amazon Prime. Amazon Fresh è disponibile per tutti i clienti Amazon Prime di Milano e delle zone limitrofe coperte. Lo comunica una nota. La consegna della spesa in giornata – si legge – sarà estesa ai clienti Amazon Prime a Roma e in altre città prima della fine dell’anno. I clienti Amazon Prime ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 9 febbraio 2021) È attivo, ildiinsudirettamente sul sito e sull’app. Iloffre una selezione di oltre 10 mila prodotti ed è incluso nell’abbonamentoPrime.per tutti i clientiPrime die delle zone limitrofe coperte. Lo comunica una nota. Ladellain– si legge – sarà estesa ai clientiPrime a Roma e in altre città prima della fine dell’anno. I clientiPrime ...

