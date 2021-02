Amadeus, le prime dichiarazioni ufficiali sul Festival di Sanremo (Di martedì 9 febbraio 2021) Mancano ormai pochissime settimane al Festival di Sanremo e Amadeus ha svelato le novità della kermesse in una conferenza stampa. Dal 2 al 6 marzo le luci del teatro Ariston si accenderanno ancora una volta per regalare al pubblico uno spettacolo unico che arriva a circa un anno dall’inizio di una pandemia che ha cambiato il mondo. “Io e Fiorello siamo consapevoli della situazione difficile – ha spiegato il conduttore -, ma dobbiamo trovare un equilibrio tra le 75 pagine del protocollo e lo show televisivo. Ma a casa gli spettatori avranno il piacere di distrarsi e pensare a un momento di spensieratezza. Abbiamo il dovere di dare 5 serate di serenità”. “Ho la speranza che sia un Festival di una piccola rinascita – ha confessato Amadeus -, perché da lì dobbiamo ripartire, e allo stesso tempo di un ... Leggi su dilei (Di martedì 9 febbraio 2021) Mancano ormai pochissime settimane aldiha svelato le novità della kermesse in una conferenza stampa. Dal 2 al 6 marzo le luci del teatro Ariston si accenderanno ancora una volta per regalare al pubblico uno spettacolo unico che arriva a circa un anno dall’inizio di una pandemia che ha cambiato il mondo. “Io e Fiorello siamo consapevoli della situazione difficile – ha spiegato il conduttore -, ma dobbiamo trovare un equilibrio tra le 75 pagine del protocollo e lo show televisivo. Ma a casa gli spettatori avranno il piacere di distrarsi e pensare a un momento di spensieratezza. Abbiamo il dovere di dare 5 serate di serenità”. “Ho la speranza che sia undi una piccola rinascita – ha confessato-, perché da lì dobbiamo ripartire, e allo stesso tempo di un ...

