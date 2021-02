Alena Seredova su Instagram ironizza su Buffon e Ilaria D’Amico (Di martedì 9 febbraio 2021) . Era il 2005 quando il portiere e la modella svelarono il loro amore, diventano una delle coppie più invidiate nel mondo dello showbiz. Un sentimento forte, coronato dalle nozze e dalla nascita di due figli, Louis Thomas e David Lee, terminato però nel peggiore dei modi. Prima la crisi e i dubbi, poi la scoperta della love story segreta di Buffon con Ilaria D’Amico: il divorzio di Alena non è stato affatto semplice, ma lei, da donna forte e intelligente qual è, ce l’ha fatta. Con grande coraggio ha affrontato i gossip e la sofferenza, ritrovando, un passo dopo l’altro, la serenità. Oggi la Seredova è finalmente felice. Accanto a lei c’è un nuovo amore, Alessandro Nasi, che ha curato le ferite del suo cuore e le ha regalato la gioia di una terza maternità. Nel maggio del 2020, Alena è ... Leggi su dilei (Di martedì 9 febbraio 2021) . Era il 2005 quando il portiere e la modella svelarono il loro amore, diventano una delle coppie più invidiate nel mondo dello showbiz. Un sentimento forte, coronato dalle nozze e dalla nascita di due figli, Louis Thomas e David Lee, terminato però nel peggiore dei modi. Prima la crisi e i dubbi, poi la scoperta della love story segreta dicon: il divorzio dinon è stato affatto semplice, ma lei, da donna forte e intelligente qual è, ce l’ha fatta. Con grande coraggio ha affrontato i gossip e la sofferenza, ritrovando, un passo dopo l’altro, la serenità. Oggi laè finalmente felice. Accanto a lei c’è un nuovo amore, Alessandro Nasi, che ha curato le ferite del suo cuore e le ha regalato la gioia di una terza maternità. Nel maggio del 2020,è ...

myke032864 : Capito perchè se l'era sposata...???? Alena Seredova, frecciata a Ilaria D'Amico: 'Buffon non capisce un c***o di do… - ShootersykEku : Forse quanto la donna capisce se stessa... - ValeriaCn12 : @aionia_ @fvnzioniamo È una puntata della seconda stagione, dovrebbe chiamarsi la posta del cuore o una roba simile ?? C'era Alena Seredova - Mariapi90550748 : RT @AriLomaz: Vi sblocco un ricordo: Ezio e Cesare che vanno a C’è posta per te con Alena Seredova per farla incontrare a Giulio Cesaroni,… - AriLomaz : Vi sblocco un ricordo: Ezio e Cesare che vanno a C’è posta per te con Alena Seredova per farla incontrare a Giulio… -