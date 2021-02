Alda D’Eusanio esce allo scoperto dopo la squalifica: le parole inaspettate (Di martedì 9 febbraio 2021) La sensazione, ascoltando la sua prima (e unica) dichiarazione dopo la squalifica al Grande Fratello Vip 5, è che Alda D’Eusanio non abbia ancora realizzato appieno quanto successo, né compreso fino in fondo la gravità delle sue parole. Chi infatti si aspettava un mea culpa accorato o un’ammissione di colpa, con tanto di scuse ai diretti interessati, ovvero la parte offesa della vicenda (Laura Pausini e il suo compagno Paolo Carta), è rimasto deluso. Alda D’Eusanio parla per la prima volta all’indomani della squalifica Com’era facile prevedere, non appena Alda D’Eusanio è uscita dalla Casa del GF Vip 5 e dunque è stata nuovamente libera di parlare e rilasciare dichiarazioni pubbliche, sono stati tantissimi i ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 9 febbraio 2021) La sensazione, ascoltando la sua prima (e unica) dichiarazionelaal Grande Fratello Vip 5, è chenon abbia ancora realizzato appieno quanto successo, né compreso fino in fondo la gravità delle sue. Chi infatti si aspettava un mea culpa accorato o un’ammissione di colpa, con tanto di scuse ai diretti interessati, ovvero la parte offesa della vicenda (Laura Pausini e il suo compagno Paolo Carta), è rimasto deluso.parla per la prima volta all’indomani dellaCom’era facile prevedere, non appenaè uscita dalla Casa del GF Vip 5 e dunque è stata nuovamente libera di parlare e rilasciare dichiarazioni pubbliche, sono stati tantissimi i ...

