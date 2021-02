Adriana Volpe nella bufera, dopo Magalli Tiberio Timperi dice di lei: “Cosa mi ha fatto per emergere …” (Di martedì 9 febbraio 2021) Adriana Volpe, in questo momento non sta vivendo un periodo facile perché è fresca di separazione dal marito Roberto Parli e la sua trasmissione, che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì, Ogni mattina su Tv8 non è un gran successo anche se, dopo le difficoltà iniziali e i bassissimi ascolti, un po’ ha guadagnato terreno. Adriana Volpe e il difficilissimo rapporto con Giancarlo Magalli Adriana Volpe, per alcuni anni, ha condotto, insieme a Giancarlo Magalli I fatti vostri, trasmissione di grandissimo successo che attualmente è condotta da Giancarlo Magalli e Samantha Togni. Adriana Volpe e Giancarlo Magalli non sono mai andati d’accordo e, a sentire la ... Leggi su baritalianews (Di martedì 9 febbraio 2021), in questo momento non sta vivendo un periodo facile perché è fresca di separazione dal marito Roberto Parli e la sua trasmissione, che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì, Ogni mattina su Tv8 non è un gran successo anche se,le difficoltà iniziali e i bassissimi ascolti, un po’ ha guadagnato terreno.e il difficilissimo rapporto con Giancarlo, per alcuni anni, ha condotto, insieme a GiancarloI fatti vostri, trasmissione di grandissimo successo che attualmente è condotta da Giancarloe Samantha Togni.e Giancarlonon sono mai andati d’accordo e, a sentire la ...

