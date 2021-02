Adriana Volpe cambia mestiere, l’ex gieffina pronta per la politica (Di martedì 9 febbraio 2021) Adriana Volpe in politica – Solonotizie 24Adriana Volpe è pronta dire addio al mondo dello spettacolo e scendere in politica. Una rivelazione fatta dalla stessa conduttrice di Ogni Mattina in occasione di una lunga intervista rilasciata al magazine Gay.it. Durante questi ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere cambiare notevolmente la vita di Adriana Volpe, l’addio ai Fatti Vostri ha segnato la nascita di una lunga diatriba tra lei e Giancarlo Magalli che continua ancora oggi nelle aule dei tribunali e che, a volte, si fa spazio anche in campo televisivo con delle frecciatine. In questi mesi, inoltre, abbiamo avuto anche modo di vedere come la Volpe dopo la fine del Grande Fratello ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 9 febbraio 2021)in– Solonotizie 24dire addio al mondo dello spettacolo e scendere in. Una rivelazione fatta dalla stessa conduttrice di Ogni Mattina in occasione di una lunga intervista rilasciata al magazine Gay.it. Durante questi ultimi anni abbiamo avuto modo di vederere notevolmente la vita di, l’addio ai Fatti Vostri ha segnato la nascita di una lunga diatriba tra lei e Giancarlo Magalli che continua ancora oggi nelle aule dei tribunali e che, a volte, si fa spazio anche in campo televisivo con delle frecciatine. In questi mesi, inoltre, abbiamo avuto anche modo di vedere come ladopo la fine del Grande Fratello ...

