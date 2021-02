Addio Franco Marini | l' Alpino sindacalista che diventò Presidente del Senato

davidefaraone : Addio a Franco Marini. Un grande sindacalista, un rigoroso uomo delle istituzioni, una straordinaria forza tranquil… - La7tv : #omnibus E' morto Franco #Marini, sindacalista e politico. E' stato segretario generale della #CISL, presidente del… - Agenzia_Ansa : Addio a #FrancoMarini. Segretario generale della #Cisl, poi presidente del #Senato e ministro del Lavoro - FOTO… - Archilletti_Q : RT @FitCisl: #9febbraio @salvopellecchia: La scomparsa di Franco #Marini addolora profondamente tutti noi. Grazie per il contributo che hai… - stefanoboni59 : RT @FitCisl: #9febbraio @salvopellecchia: La scomparsa di Franco #Marini addolora profondamente tutti noi. Grazie per il contributo che hai… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Franco

- - > Leggi Anche E' mortoMarini: dalla Cisl al governo, una vita per la politica 'Marini, come sindacalista prima, come politico poi e come uomo delle istituzioni, ha sempre anteposto ...Read More In EvidenzaMarini: aveva 87 anni 9 Febbraio 2021 E' mortoMarini. Sindacalista e politico di lungo corso, aveva 87 anni. Deputato, senatore, europarlamentare, Marini ...Firenze, 9 febbraio 2021 - Un legame profondo, quello che legava Franco Marini alla Toscana. Nella sua lunga carriera politica e sindacale la sua attività si è intrecciata continuamente con la regione ...(ANSA) - ROMA, 09 FEB - E' morto, all'età di 89 anni, Jean Claude Carrière, scrittore e sceneggiatore di film realizzati da maestri come Bunuel, Godard, Ferreri, Oshima, Wajda, Forman, Brook. Lo ha an ...