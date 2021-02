Addio a Jean Claude Carrière, lo sceneggiatore dei film di Bunuel. Collaborò anche con Ferreri e Bertolucci (Di martedì 9 febbraio 2021) Lutto nel mondo del cinema. Si è spento all’età di 89 anni Jean Claude Carrière, famoso sceneggiatore cinematografico e televisivo. La morte di Carrière è stata confermata nelle scorse ore dalla figlia Kiara Carrière. Il decesso è avvenuto nel sonno, all’interno della sua casa di Parigi. Oltre al ruolo di sceneggiatore, Carrière era diventato molto famoso anche come autore teatrale, romanziere, poeta e saggista. Il suo esordio nel cinema risale al 1963, nel film “Io e la donna”. Proprio in quell’anno lo sceneggiatore francese conosce il celebre regista spagnolo Luis Bunuel. Questo incontro sarà il punto di partenza di una collaborazione proficua, che darà tanto al mondo del ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 9 febbraio 2021) Lutto nel mondo del cinema. Si è spento all’età di 89 anni, famosocinematografico e televisivo. La morte diè stata confermata nelle scorse ore dalla figlia Kiara. Il decesso è avvenuto nel sonno, all’interno della sua casa di Parigi. Oltre al ruolo diera diventato molto famosocome autore teatrale, romanziere, poeta e saggista. Il suo esordio nel cinema risale al 1963, nel“Io e la donna”. Proprio in quell’anno lofrancese conosce il celebre regista spagnolo Luis. Questo incontro sarà il punto di partenza di una collaborazione proficua, che darà tanto al mondo del ...

