(Di martedì 9 febbraio 2021) È morto domenica 7 febbraio il dottor Roberto, 80 anni, residente in via Torino 13, zona ex Ospedali Riuniti. Mercoledì i funerali al cimitero di Bergamo.

webecodibergamo : Addio a Gabrieli, per mezzo secolo direttore amministrativo della Siad -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Gabrieli

Liberoquotidiano.it

... fulmine a ciel sereno sulla dirigenza,per il DS: «Amareggiato per i tempi e per i modi» L'ex giocatore, capitano e negli ultimi anni Direttore Sportivo del Lumezzane Gianluigi ...... fulmine a ciel sereno sulla dirigenza,per il DS: «Amareggiato per i tempi e per i modi» L'ex giocatore, capitano e negli ultimi anni Direttore Sportivo del Lumezzane Gianluigi ...Era molto conosciuto in città anche per aver ricoperto il ruolo di direttore amministrativo per oltre 10 lustri alla Siad. Alle dipendenze dell’azienda bergamasca era entrato all’età di 25 anni non ap ...