Addio a Franco Marini: ex presidente del Senato, politico e sindacalista (Di martedì 9 febbraio 2021) È morto Franco Marini. politico e sindacalista, aveva 87 anni. Segretario generale della Cisl, poi presidente del Senato e poi ministro del Lavoro, segretario del Partito popolare italiano ed europarlamentare. L'esponente politico è morto per complicazioni legate al Covid. Le complicazioni del Coronavirus A inizio gennaio era risultato positivo al Coronavirus e ricoverato all'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. Poi era stato dimesso. La notizia della scomparsa è stata data con un tweet da un altro esponente di lungo corso dei Popolari, Pierluigi Castagnetti che ha ricordato l'amico come "uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia. Quella vera". "Profonda tristezza per la notizia della scomparsa ...

