Addio a Franco Marini, ex presidente del senato e sindacalista: "Difensore della democrazia"

L'ex presidente del senato e ministro del Lavoro, nonché leader sindacalista, si è spento a causa del Covid all'età di 89 anni. Il ricordo del mondo della politica: "Combattente appassionato, Difensore della democrazia"

Il mondo politico si stringe attorno alla famiglia di Franco Marini, celebre politico e sindacalista, deceduto a causa del Covid. Risultato positivo, Marini era stato ricoverato il 4 gennaio presso l'ospedale reatino San Camillo de Lellis e poi dimesso.

