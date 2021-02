A Sferracavallo nasce un circolo velico in piena pandemia | direttore sportivo Francesco Bruni

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Sicilia in controtendenza, come a volte accade: in11 amici hanno fondato und'eccellenza a, due passi da Palermo, golfo e borgo marinaro tradizionale incantevole ai piedi di Capo Gallo. Con un nome d'eccellenza a dirigere la parte agonistica:, timoniere di Luna Rossa insieme a James Spithill. "Siamo tutti professionisti in varie attività -dice all'Adnkronos il presidente e ideatore del centro vela, Giuseppe Giunchiglia, chirurgo oculista, - tra medici, avvocati, ingegneri, agenti assicurativi. L'unico professionista della vela è Checco, ma siamo tutti amici d'infanzia e abbiamo tutti lo stesso identico amore per il mare e la vela. Vogliamo dare qualcosa a questo territorio, che ...

Sicilia in controtendenza, come a svolte accade: in piena pandemia 11 amici hanno fondato un circolo velico d'eccellenza a Sferracavallo, due passi da Palermo, golfo e borgo marinaro tradizionale incantevole ai piedi di Capo Gallo. Con un nome d'eccellenza a dirigere la parte agonistica: Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa insieme a James Spithill. "Siamo tutti professionisti in varie attività -dice all'Adnkronos il presidente e ideatore del centro vela, Giuseppe Giunchiglia, chirurgo oculista, - tra medici, avvocati, ingegneri, agenti assicurativi. L'unico professionista della vela è Checco, ma siamo tutti amici d'infanzia e abbiamo tutti lo stesso identico amore per il mare e la vela. Vogliamo dare qualcosa a questo territorio, che fino ad oggi non aveva mai avuto un circolo velico.