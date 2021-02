A San Valentino il 30% degli innamorati cancella il tatuaggio dell’ex (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – I tatuaggi dedicati all’ex possono minare nuovi amori e portare a liti nella nuova coppia. Eliminare qualsiasi segno che possa ricondurre alla precedente storia d’amore porta ogni anno il 30% delle persone a cancellare il proprio tatuaggio, e di questi il 70% sono donne. Leggi su dire (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – I tatuaggi dedicati all’ex possono minare nuovi amori e portare a liti nella nuova coppia. Eliminare qualsiasi segno che possa ricondurre alla precedente storia d’amore porta ogni anno il 30% delle persone a cancellare il proprio tatuaggio, e di questi il 70% sono donne.

Inter : ???? | AMORE Gli unici due amori che possono coesistere, in un solo cuore! Regala alla tua metà la sua più grande p… - VeliIts : RT @SaggioSatana: cos’è tutta quest’ansia per San Valentino io non ho nessuno da quando mi hanno partorito - Bi_bi_na88 : Il regalo di San Valentino per la fidanzata su Bidoo, niente.. fa giá ridere così - GisncarloM : RT @Vince7914: Buongiorno, già vedo il covidiota,che a San Valentino regala la museruola tutta tempestata di Swarovski alla sua coviddiotti… - anima_vagante_ : Mi amo così tanto che il giorno di San Valentino bacerò lo specchio dicendo: “Ti amo tanto amore mio.”???????????????????????? -