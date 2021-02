"A Dubai per lavoro", la voce sull'imprenditore Diego Granese. Ma non è solo (Di martedì 9 febbraio 2021) Viaggio d'affari. E non solo. C'è spazio anche per un po' di svago. Diego Granese, uno degli imprenditori più quotati a Milano, si trova a Dubai. Ultimamente è salito alle cronache televisive per un flirt lampo con Maria Laura De Vitis, la fidanzata di Paolo Brosio. E mentre nell'ascensore di Live non è la D'Urso si scontrano proprio la fidanzata di Brosio (giovanissima) e Manuela Ferrera (che dice di aver ricevuto avances da Brosio), Granese è al picco massimo di popolarità dall'altra parte del mondo. Si trova a Dubai perché ha una società (Billionaire Group) che ha una partnership governativa con le più importanti freezone di Dubai. Si occupa, in pratica, di internazionalizzazione, aperture società e trasferimenti di aziende e persona negli Emirati Arabi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Viaggio d'affari. E non. C'è spazio anche per un po' di svago., uno degli imprenditori più quotati a Milano, si trova a. Ultimamente è salito alle cronache televisive per un flirt lampo con Maria Laura De Vitis, la fidanzata di Paolo Brosio. E mentre nell'ascensore di Live non è la D'Urso si scontrano proprio la fidanzata di Brosio (giovanissima) e Manuela Ferrera (che dice di aver ricevuto avances da Brosio),è al picco massimo di popolarità dall'altra parte del mondo. Si trova aperché ha una società (Billionaire Group) che ha una partnership governativa con le più importanti freezone di. Si occupa, in pratica, di internazionalizzazione, aperture società e trasferimenti di aziende e persona negli Emirati Arabi ...

Ultime Notizie dalla rete : Dubai per Successi e sacrifici: l'ingegnera con tre lauree da Gela a Marte

A fine ottobre quest'anno andrà alla conferenza dello Iaf a Dubai per essere premiata dal vivo dopo il riconoscimento ottenuto. Non è ancora tutto. 'Vado nelle scuole siciliane e parlo ai ragazzi, mi ...

WhatsApp, Signal, Telegram: l'illusione della sicurezza

...a WhatsApp? Il team di sviluppo di Telegram ha sede a Dubai. Dopo essere stato costretto a lasciare la Russia a causa dei regolamenti IT locali e aver provato una serie di luoghi come base per le ...

Asia Gianese: "Sono andata a Dubai per fare formazione" Mediaset Play Gli imprenditori favorevoli alla gestione del Porto di Luanda da un operatore privato

ANGOLA - Porterà vantaggi finanziari per lo Stato dell’Angola la concessione del terminal polifunzionale del Porto di Luanda alla multinazionale Dubai Ports World (DP World), vincitrice del bando di c ...

LE PRUGNE DELLA CALIFORNIA PROTAGONISTE AL GULFOOD DI DUBAI

Il California Prune Board, consorzio che riunisce 800 coltivatori e 28 confezionatori di Prugne della California, rinnova per il secondo anno la partecipaz ...

