A dicembre in calo la produzione industriale (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – In calo a dicembre la produzione industriale. Secondo i dati Istat, l'indice destagionalizzato è diminuito dello 0,2% rispetto a novembre. Nella media del quarto trimestre la flessione è dello 0,8% rispetto al trimestre precedente.L'indice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale sostenuto per l'energia (+1,8%) e un più modesto incremento per i beni intermedi (+1,0%), mentre diminuzioni contraddistinguono i beni strumentali (-0,8%) e, in misura più contenuta, i beni di consumo (-0,3%).Corretto per gli effetti di calendario, a dicembre 2020 l'indice complessivo diminuisce su base annua del 2% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21, contro i 20 di dicembre 2019). Si registra un incremento tendenziale solo per i beni intermedi (+4,1%), mentre i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Inla. Secondo i dati Istat, l'indice destagionalizzato è diminuito dello 0,2% rispetto a novembre. Nella media del quarto trimestre la flessione è dello 0,8% rispetto al trimestre precedente.L'indice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale sostenuto per l'energia (+1,8%) e un più modesto incremento per i beni intermedi (+1,0%), mentre diminuzioni contraddistinguono i beni strumentali (-0,8%) e, in misura più contenuta, i beni di consumo (-0,3%).Corretto per gli effetti di calendario, a2020 l'indice complessivo diminuisce su base annua del 2% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21, contro i 20 di2019). Si registra un incremento tendenziale solo per i beni intermedi (+4,1%), mentre i ...

Confindustria : ?? La ripresa della produzione industriale è modesta: +1,0% a gennaio dopo un lieve calo a dicembre (-0,1%). Nel 202… - CorriereCitta : A dicembre in calo la produzione industriale - infoitsport : Bankitalia: Sofferenze in calo a dicembre a -19,5%, depositi +11,1% - infoitinterno : Bankitalia: Tassi mutui ancora in calo a dicembre all’1,61% - fisco24_info : Industria: Istat, nel 2020 produzione -11,4%: Secondo peggior calo dopo 2009. A dicembre -0,2% mese e -2% anno -