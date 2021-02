2020 anno terribile per le industrie, segno meno anche per farmaceutica di base (Di martedì 9 febbraio 2021) L’Istat ha pubblicato i nuovi dati sulla produzione industriale, il Covid ha creato una chiusura in diminuzione per il 2020 dell’11,4%. Gli esperti lo definiscono come il secondo peggior risultato dall’inizio della serie storica iniziata nel 1990. Il momento peggiore da quel decennio è stato registrato nel 2009, anno difficilissimo perché seguiva la crisi finanziaria strutturale del 2008 iniziata dagli Stati Uniti. I dati riportano che la flessione si è estesa a tutti i principali raggruppamenti di industrie, fortemente colpita la produzione di beni di consumo come ha più volte rilevato l’ente statistico. Cosa sono i dati destagionalizzati e cosa ha calcolato l’Istat Il Sole24ore ci spiega che cosa sono i dati destagionalizzati: dati depurati mediante apposite tecniche statistiche da fluttuazioni attribuibili alla ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 9 febbraio 2021) L’Istat ha pubblicato i nuovi dati sulla produzione industriale, il Covid ha creato una chiusura in diminuzione per ildell’11,4%. Gli esperti lo definiscono come il secondo peggior risultato dall’inizio della serie storica iniziata nel 1990. Il momento peggiore da quel decennio è stato registrato nel 2009,difficilissimo perché seguiva la crisi finanziaria strutturale del 2008 iniziata dagli Stati Uniti. I dati riportano che la flessione si è estesa a tutti i principali raggruppamenti di, fortemente colpita la produzione di beni di consumo come ha più volte rilevato l’ente statistico. Cosa sono i dati destagionalizzati e cosa ha calcolato l’Istat Il Sole24ore ci spiega che cosa sono i dati destagionalizzati: dati depurati mediante apposite tecniche statistiche da fluttuazioni attribuibili alla ...

ilpost : Patrick Zaki è in carcere da un anno: dal 7 febbraio 2020 lo studente egiziano è detenuto dal regime del suo paese… - RaiRadio2 : Ho capito che, per quanto io fugga, torno sempre a te | Che fai rumore quiiii ?? Esattamente un anno fa,… - istat_it : A dicembre 2020 produzione industriale -0,2% su novembre e -2% in un anno. Il 2020 si chiude con un -11,4% rispetto… - giannileft : RT @alarm_phone: ??CommemorAzione! Il 9 febbraio 2020, 91 persone sono partite dalla #Libia su un gommone per raggiungere l’ #Europa. Dopo u… - QuotidianPost : 2020 anno terribile per le industrie, segno meno anche per farmaceutica di base -