200 prof. britannici sotto indagine per i legami con Pechino. I prossimi in Italia? (Di martedì 9 febbraio 2021) Circa 200 accademici britannici sono accusati di aver aiutato inconsapevolmente il governo cinese a costruire armi di distruzione di massa violando le rigide leggi sull’export e la proprietà intellettuale. A rivelarlo è il quotidiano britannico Times, secondo cui il governo sta per inviare le notifiche ai docenti, impiegati in “più di una dozzina di università britanniche”. Rischiano fino a dieci anni di carcere se condannati per violazione dell’Export Control Order 2008 in relazione all’esportazione non autorizzata di tecnologie militari come aerei, progetti missilistici e armi informatiche. “Se anche il 10 per cento portasse” a condanne, “vedremmo circa 20 accademici andare in prigione per aver aiutato i cinesi a costruire super armi”, ha spiegato una fonte al giornale londinese sottolineando la portato dell’inchiesta. L’intelligence britannica, ... Leggi su formiche (Di martedì 9 febbraio 2021) Circa 200 accademicisono accusati di aver aiutato inconsapevolmente il governo cinese a costruire armi di distruzione di massa violando le rigide leggi sull’export e la proprietà intellettuale. A rivelarlo è il quotidiano britannico Times, secondo cui il governo sta per inviare le notifiche ai docenti, impiegati in “più di una dozzina di università britanniche”. Rischiano fino a dieci anni di carcere se condannati per violazione dell’Export Control Order 2008 in relazione all’esportazione non autorizzata di tecnologie militari come aerei, progetti missilistici e armi informatiche. “Se anche il 10 per cento portasse” a condanne, “vedremmo circa 20 accademici andare in prigione per aver aiutato i cinesi a costruire super armi”, ha spiegato una fonte al giornale londineselineando la portato dell’inchiesta. L’intelligence britannica, ...

talismanogiada : RT @ilcormorano: #mezzorainpiu Sulla lotta all'evasione non si deve ancora indugiare.Ultima esperienza vissuta:in un enorme studio medico d… - ilcormorano : #mezzorainpiu Sulla lotta all'evasione non si deve ancora indugiare.Ultima esperienza vissuta:in un enorme studio m… - YanezDeGomera4 : @Pupi18054216 @LiutoGiusto Una volta un mio compagno prese 4 in matematica per gli errori di ortografia. Protestò c… - ForumSovranista : Le mutazioni avvengono 200 al giorno, ma in UK usano il trucco di prendere una qualsiasi di queste e di etichettarl… - softlovis : Nulla,la mia prof ha già cazziato me e i miei compagni perché “ questa è un’opportunità per farsi conoscere e most… -