Zingaretti | over 80 | oggi tremila vaccinazioni nel Lazio

Roma – "oggi nel Lazio iniziano le vaccinazioni per gli over 80. Si parte da oltre 3.000 anziani anche se sono oltre 20.000 gli anziani gia' vaccinati, molti dei quali nelle Rsa. Sono, invece, gia' 220mila le prenotazioni arrivate." "Non c'e' dubbio che iniziare le vaccinazioni per questa fascia della popolazione e' un segnale di grande speranza. Ed era giusto venire qui allo Spallanzani e ringraziare gli operatori impegnati in questa grande campagna di vaccinazione di massa". Cosi il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in occasione dell'avvio delle vaccinazioni per gli over 80 nel Lazio. Nello specifico i vaccinati previsti per oggi sono 3.601 in ...

