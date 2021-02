Zaniolo negativo al Covid! L’annuncio del giocatore sui social

Leggi su serieanews

(Di martedì 9 febbraio 2021)è finalmente guarito dal Covid-19. E’ lo stessoad aver annunciato la notizia attraverso i. Notizia importante in casa Roma, soprattutto per quello che sarà il prosieguo di una stagione particolare che nelle prossime settimane vedrà tanti impegni. Sarà necessario avere quanti più giocatori a disposizione per tenere alto il ritmo e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.