Yemen | dopo lo stop alle bombe è ora di una mobilitazione

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il governo ha deciso di revocare, e non solo sospendere, l’export diitaliane verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi. Una notizia positiva per chi, come noi di Intersos, ritiene che i principi del diritto umanitario debbano sempre prevalere sugli interessi economici e sulle intese politiche tra i governi. Auspichiamo che questa decisione possa essere d’esempio per una moratoria analoga anche da parte di altri governi europei e che, allo stesso tempo, spinga ad una maggiore conoscenza e consapevolezza del conflitto che quellesarebbero andare ad alimentare, facendoci sentire, in qualche modo, ancora più vicini e solidali nei confronti della popolazione che da sei anni ne patisce le conseguenze. Come organizzazione umanitaria italiana attiva in, in questi anni abbiamo potuto osservare da vicino le violenze ...