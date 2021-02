Xiaomi Mi 11 | il nuovo strumento per i creativi digitali

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Quando Xiaomi è arrivato in Italia nel maggio del 2018 in pochi avrebbero scommesso sul suo successo eppure già all’epoca era il quarto produttore mondiale di smartphone. A tre anni di distanza l’azienda di Pechino si è fatta largo tra i big, ormai è al ridosso della seconda posizione tra le aziende di telefonia e i suoi prodotti di punta come il nuovo Mi 11 5G sono capaci di sedurre e convincere.

Quest'oggi ha annunciato l'arrivo sul mercato globale del suo top di gamma Mi 11. Ecco a voi disponibilità e prezzi ufficiali. Le specifiche tecniche di Mi 11 non sono una sorpresa. Si chiama Mi TV Q1 75" ed è il TV dedicato a chi vuole un televisore grande. 75" di diagonale, al solito prezzo: 999 euro in offerta per le prime 24 ore, poi 1.299 euro. Non il classico LCD, ma un pannello LCD. Il nuovo telefono top di gamma dell'azienda cinese è in grado di catturare immagini di qualità e ha un pezzo molto interessante. Dopo il debutto in Cina di dicembre, Xiaomi ha annunciato oggi in Italia lo smartphone di fascia alta Mi 11 con Snapdragon 888 e una dotazione di assoluto rispetto. Lo smartphone sarà disponibile in Italia.