Witch Watch | prime impressioni del nuovo manga di Shinohara

La proposta della settimana di Jump è Witch Watch, la nuova commedia romantica e soprannaturale di Kenta Shinohara. Tra una strega pasticciona e un ogre dall'aspetto umano, il divertimento sembra garantito Siamo quasi arrivati alla fine della prima batteria, di nuovi manga per Weekly Shonen Jump del 2021. Oggi è il turno di Witch Watch, il nuovo manga di Kenta Shinohara. Shinohara non è un novellino, e vanta un curriculum di rispetto, persino per il livello dei mangaka scelti per questa batteria. Infatti egli ha già due manga serializzati con successo per Shueisha: Sket Dance e il fantascientifico Astra Lost in Space. La sua esperienza traspare nelle prime pagine ...

