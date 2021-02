WEC, Peugeot annuncia i piloti del progetto Hypercar (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il WEC era in trepidazione per il possibile reveal da parte di Peugeot della nuova Hypercar, invece i francesi hanno preferito comunicare i dettagli sui piloti che correranno a partire dal 2022. Bruno Vandestick era la persona prescelta per il ruolo di mediatore, assieme alla presenza di Jean-Marc Finot e Olivier Jansonnie – rispettivamente capo di Stellantis Motorsport e direttore tecnico del progetto LMH – e al collegamento in via telematica di volti noti tra cui Kevin Magnussen e Jean-Eric Vergne. Considerando gli altri cinque, il totale di piloti ingaggiati dalla casa del Leone arriva a sette. WEC Peugeot, piloti ma non solo Il costruttore transalpino ha fatto centro nel tentativo di attirare quanta più attenzione possibile su di sé. In molti si aspettavano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il WEC era in trepidazione per il possibile reveal da parte didella nuova, invece i francesi hanno preferito comunicare i dettagli suiche correranno a partire dal 2022. Bruno Vandestick era la persona prescelta per il ruolo di mediatore, assieme alla presenza di Jean-Marc Finot e Olivier Jansonnie – rispettivamente capo di Stellantis Motorsport e direttore tecnico delLMH – e al collegamento in via telematica di volti noti tra cui Kevin Magnussen e Jean-Eric Vergne. Considerando gli altri cinque, il totale diingaggiati dalla casa del Leone arriva a sette. WECma non solo Il costruttore transalpino ha fatto centro nel tentativo di attirare quanta più attenzione possibile su di sé. In molti si aspettavano ...

