WandaVision | la serie ha usato la scena post-credits ideata per Avengers | Endgame?

(Di martedì 9 febbraio 2021) La quinta puntata disembra averlapere mai realizzata.sembra averladiche il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, aveva impedito di realizzare prima di annunciare la realizzazione dello show prodotto per Disney+. La notizia di una sequenza con protagonista Visione era emersa nel mese di gennaio quando l'interprete del personaggio aveva rivelato come avrebbe dovuto tornare indopo che in: Infinity War veniva ucciso da Thanos. Paul Bettany aveva spiegato che i ...

DisneyPlusIT : Stai sulla cresta dell'onda. #WandaVision, una Serie Originale Marvel Studios, è ora in streaming su #DisneyPlus. - targarvdylan : a parte gli scherzi del cambio di attore, vedendo Evan subito ho pensato ad un inserimento degli x men.. comunque o… - RedCapes_it : WandaVision – La serie avrà un decimo episodio tenuto segreto? - dalismadness : RT @rakyarte: Dopo un anno di buio più totale abbiamo già la serie di #WandaVision, il trailer di #FalconAndWinterSoldier e siamo solo a fe… - _Going_Up_ : Ecco la serie del momento: #WandaVision -

Ultime Notizie dalla rete : WandaVision serie

Gli ultimi due episodi dihanno amplificato le domande e i quesiti più disparati degli spettatori su chi controlli ... Anche se quest'eventualità dev'essere ancora confermata nella(e ...La sopracitata Fase Quattro dei Marvel Studios è iniziata ufficialmente a gennaio con latvma continuerà questo marzo con un altro serial: The Falcon and the Winter Soldier . ...Il film, il set di Lei mi parla ancora, ma anche il ricordo di Gus Van Sant: Chiara Caselli si racconta nella nostra puntata di What’s Up ...Disney ha pubblicato il nuovo post di WandaVision dedicato ad Agnes in vista del sesto episodio: cosa nasconde la vicina di casa dei nostri eroi?