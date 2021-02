Walter Zenga | parla la moglie Raluca Rebedea | “Andrea ha sempre rifiutato gli inviti”

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Continua a tenere banco il non rapporto padre figlio rivelato dadurante la sua permanenza al GFVIP sul genitore, ex portiere della Nazionale,. La situazione discussa nella casa ha visto anche un confronto tra i due diretti interessati che hanno raccontato una versione dei fatti diversa: uno come padre che seppur distante ha provato a stare vicino ai suoi figli e l’altro come figlio che invece non si è mai sentito amato dal genitore assente.è stato anche criticato per essere apparso freddo e distaccato davanti al figlio visibilmente emozionato e scosso dalle parole del padre, che a suo avviso non ha ancora compreso cosa in realtà prova e ha provato nel corso degli anni. A difendere l‘ex calciatore è intervenuta durante la puntata di Live non è ...