Volley | i migliori italiani della 22 giornata di Superlega Daniele Lavia e Lorenzo Cortesia | il nuovo che avanza firma l’ultima giornata

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 febbraio 2021): Un sabato da leone contro la sua ex squadra. Chiude il match con 7 punti, il 64% in attacco e 3 muri ma soprattutto è decisivo nel finale del terzo set quando si decide l’incontro. DICK KOOY: Ritorna titolare dopo tanto tempo a causa di un infortunio e gioca un match di grande sostanza, una vera spina nel fianco per Ravenna. Chiude con 15 punti complessivi, di cui 2 muri e il 62% in attacco GIULIO PINALI: L’altalena stavolta lo vede tra i protagonistibella prova di Ravenna a Trento. Mette a segno 14 punti in poco più di tre set, con una positività del 46%. Bene anche a muro con tre vincenti. DAVIDE SAITTA: Ancora una prova da incorniciare per l’alzatore calabrese che contribuisce con una prova di grande sacrificio e con la sua precisione alla storica vittoria di Vibo contro Civitanova. ENRICO CESTER: Chiude la ...