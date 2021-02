Volley femminile, le migliori italiane della 22ma giornata di A1. Omoruyi e Nwakalor certezze per il futuro (Di martedì 9 febbraio 2021) Nel fine settimana si sono giocati tre match della 22ma giornata del campionato di Serie A1 di Volley femminile. Conegliano si è imposta per 3-1 sul parquet di Cuneo. Con il medesimo risultato Firenze ha sconfitto Chieri mentre Bergamo ha conquistato il derby contro Brescia. Andiamo a scoprire chi sono le migliori pallavoliste italiane di questa giornata di Serie A1. LE migliori italiane della 22ma giornata DI SERIE A1 SYLVIA Nwakalor: Insieme a Guerra è stata il fulcro del gioco offensivo di Firenze. I 21 punti realizzati sono la diretta conseguenza di una prestazione super. Nei momenti di maggiore pressione è stata lei la scelta delle toscane ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) Nel fine settimana si sono giocati tre matchdel campionato di Serie A1 di. Conegliano si è imposta per 3-1 sul parquet di Cuneo. Con il medesimo risultato Firenze ha sconfitto Chieri mentre Bergamo ha conquistato il derby contro Brescia. Andiamo a scoprire chi sono lepallavolistedi questadi Serie A1. LEDI SERIE A1 SYLVIA: Insieme a Guerra è stata il fulcro del gioco offensivo di Firenze. I 21 punti realizzati sono la diretta conseguenza di una prestazione super. Nei momenti di maggiore pressione è stata lei la scelta delle toscane ...

RubInVolley : Serie C femminile ai blocchi di partenza Per le nostre ragazze però è purtroppo previsto un rinvio della partita p… - romatoday : Volley Club Frascati, l’Under 15 femminile torna in campo - sportface2016 : #volley #BustoArsizio-#Casalmaggiore in tv: ecco data, orario e come vedere l'ultimo recupero dell'andata di… - volleybergamo : RT @Federvolley: #SerieA1Femminile ?????? L' @Azzurra_Volley batte #Chieri, l'@ImocoVolley supera @CuneoGranda e ottiene la vittoria numero 2?… - DolomitiVolley : Un solo arbitro per partita ed Under 15 femminile arbitrata dai federali solamente ogni tanto. Leggi tutto su… -