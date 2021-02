Volley, Champions League: l’Arkas Izmir non si presenta in Italia. Civitanova e Perugia, vittoria a tavolino (Di lunedì 8 febbraio 2021) l’Arkas Izmir ha deciso di non presentarsi a Perugia dove, da martedì 9 a giovedì 11 febbraio, si giocherà il secondo round robin della fase a girorni della Champions League 2021 di Volley maschile. La compagine turca aveva già rinunciato alla prima “bolla” in quel di Tours perché troppi giocatori erano positivi al Covid-19, in questo caso la rinuncia è dovuta all’impossibilità di poter battagliare per conquistare il passaggio del turno. Civitanova e Perugia conquistano così una vittoria a tavolino per 3-0 (25-0; 25-0; 25-0). La Lube si conferma al primo posto con 4 vittorie (12 punti), davanti a Perugia (3 vittorie, 9 punti) e ai francesi del Tours (2 vittorie, 6 punti). Ai quarti di ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021)ha deciso di nonrsi adove, da martedì 9 a giovedì 11 febbraio, si giocherà il secondo round robin della fase a girorni della2021 dimaschile. La compagine turca aveva già rinunciato alla prima “bolla” in quel di Tours perché troppi giocatori erano positivi al Covid-19, in questo caso la rinuncia è dovuta all’impossibilità di poter battagliare per conquistare il passaggio del turno.conquistano così unaper 3-0 (25-0; 25-0; 25-0). La Lube si conferma al primo posto con 4 vittorie (12 punti), davanti a(3 vittorie, 9 punti) e ai francesi del Tours (2 vittorie, 6 punti). Ai quarti di ...

