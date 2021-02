Volley, A1 femminile: i risultati della 22a giornata (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Serie A1 femminile è scesa in campo per disputare il turno numero 22 del campionato di Volley; a differenza della 20a giornata, solo tre partite sono state disputate nel weekend. A trionfare in questo weekend sono Conegliano, Firenze e Bergamo, mentre Perugia ha affrontato il turno di riposo; rinviato invece il match tra Casalmaggiore e Busto, mentre le gare di Scandicci, Monza, Novara e Trentino sono state posticipate. Scopriamo insieme i risultati delle partite della 22a giornata e dei recuperi di campionato di Serie A1 femminile. Le partite della 22a giornata Buona prestazione per la Bosca S.Bernardo che lotta nel oprammo set e conquista il secondo contro la prima forza della Serie A1 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Serie A1è scesa in campo per disputare il turno numero 22 del campionato di; a differenza20a, solo tre partite sono state disputate nel weekend. A trionfare in questo weekend sono Conegliano, Firenze e Bergamo, mentre Perugia ha affrontato il turno di riposo; rinviato invece il match tra Casalmaggiore e Busto, mentre le gare di Scandicci, Monza, Novara e Trentino sono state posticipate. Scopriamo insieme idelle partite22ae dei recuperi di campionato di Serie A1. Le partite22aBuona prestazione per la Bosca S.Bernardo che lotta nel oprammo set e conquista il secondo contro la prima forzaSerie A1 ...

