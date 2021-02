Vittorio Feltri: "Hitler come capo del governo? Se avessi detto Stalin nessuno avrebbe obiettato” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Francesca Galici Vittorio Feltri è tornato sulla boutade a Stasera Italia che negli ultimi giorni gli ha attirato addosso tantissime critiche e ha replicato a modo suo, ribaltando il punto di osservazione Vittorio Feltri è provocatorio e irriverente, spesso fuori dalle righe e dagli schemi e probabilmente viene invitato nei programmi televisivi proprio per la sua capacità di analisi sempre lucida ma tendenzialmente controcorrente. Una delle sue ultime ospitate televisive è stata a Stasera Italia, il programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Il tema del discorso era la formazione del nuovo governo, un argomento che ormai imperversa in quasi tutti i programmi di informazione dalla mattina alla sera. Si è detto tanto, forse si è detto tutto, e ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Francesca Galiciè tornato sulla boutade a Stasera Italia che negli ultimi giorni gli ha attirato addosso tantissime critiche e ha replicato a modo suo, ribaltando il punto di osservazioneè provocatorio e irriverente, spesso fuori dalle righe e dagli schemi e probabilmente viene invitato nei programmi televisivi proprio per la sua capacità di analisi sempre lucida ma tendenzialmente controcorrente. Una delle sue ultime ospitate televisive è stata a Stasera Italia, il programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Il tema del discorso era la formazione del nuovo, un argomento che ormai imperversa in quasi tutti i programmi di informazione dalla mattina alla sera. Si ètanto, forse si ètutto, e ...

bunko_el : RT @FreakManVirtue: Ogni volta che NON compri Libero, stai togliendo a Renato 'Betulla' Farina e a Vittorio Feltri i soldi per pagarsi le m… - rekotc : RT @FreakManVirtue: Ogni volta che NON compri Libero, stai togliendo a Renato 'Betulla' Farina e a Vittorio Feltri i soldi per pagarsi le m… - valerioclaudi : @DarkFairway @MaryMayxoxo @bravimabasta Meglio se l'intervista a Obama la faceva capezzone, o giordano, o del debbi… - quotablu : Attenzione! ?? @StefanoFeltri sorpassa Vittorio nella classifica dei Feltri più ridicoli d’Italia. Complimenti al p… - wojak0 : RT @FreakManVirtue: Ogni volta che NON compri Libero, stai togliendo a Renato 'Betulla' Farina e a Vittorio Feltri i soldi per pagarsi le m… -