Vite al Limite, Octavia pesava 314 kg: oggi è uno schianto FOTO (Di lunedì 8 febbraio 2021) La storia di Octavia Cohagans, protagonista di una puntata di Vite al Limite . Ecco come è riuscita a dimagrire con l’aiuto del Dottor Nowzaradan nella sua clinica di Houston. La storia di Octavia Cahagans Sono tanti i pazienti che in questi anni abbiamo visto entrare dalla porta d’ingresso della clinica del Dottor Nowzaradan a Houston, in Texas. In certi casi il Dottore protagonista di Vite al Limite – trasmesso in Italia da Real Time – non ha potuto fare nulla, in tanti altri ha cambiato per sempre le loro Vite. E questo è certamente un caso che finisce nel secondo gruppo. Lei è Octavia Gahagans, 42enne, arrivata presso la clinica che pesava 314kg: una condizione davvero difficile. E’ stata la protagonista della ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) La storia diCohagans, protagonista di una puntata dial. Ecco come è riuscita a dimagrire con l’aiuto del Dottor Nowzaradan nella sua clinica di Houston. La storia diCahagans Sono tanti i pazienti che in questi anni abbiamo visto entrare dalla porta d’ingresso della clinica del Dottor Nowzaradan a Houston, in Texas. In certi casi il Dottore protagonista dial– trasmesso in Italia da Real Time – non ha potuto fare nulla, in tanti altri ha cambiato per sempre le loro. E questo è certamente un caso che finisce nel secondo gruppo. Lei èGahagans, 42enne, arrivata presso la clinica che314kg: una condizione davvero difficile. E’ stata la protagonista della ...

zazoomblog : Vite al Limite e poi: la storia di Sean Milliken morto a 29 anni dopo aver partecipato al programma su Real Time -… - zazoomblog : Vite al Limite e poi: la storia di Sean Milliken morto a 29 anni dopo aver partecipato al programma su Real Time -… - riccia898 : @Valerio864dd Stai zitto che mi svegliavo davanti alla TV con incidenti di bellezza (gente a cui la chirurgia plast… - emanuelelandi5 : @duppli Vite al limite ti aspetta , con te non basterà una puntata faranno una serie di 38 puntate . ( 38 non L’ ho… - LauryeMal : Pizza da asporto ma avevano perso l’ordinazione. Si erano incasinati e praticamente sembrava di essere in un crosso… -