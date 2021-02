Virginia Di Caterino confermata, all’unanimità, presidente del comitato tennis Campania (Di lunedì 8 febbraio 2021) Conferma all’unanimità per l’avvocato Virginia Di Caterino al vertice del comitato regionale tennis Campania. L’ex tennista napoletana di serie A è l’unica donna in Italia presidente di un comitato della Federtennis e sarà anche alla guida delle racchette campane nel quadriennio olimpico. L’avvocato Di Caterino è stata eletta con il 100% dei voti espressi dai circoli del tennis della regione Campania. Nel nuovo consiglio direttivo, grazie proprio all’elezione dell’unica donna dirigente del tennis in Italia sono entrate anche due consigliere. L’elezione del presidente del comitato campano è stata presieduta dal ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 febbraio 2021) Confermaper l’avvocatoDial vertice delregionale. L’exta napoletana di serie A è l’unica donna in Italiadi undella Federe sarà anche alla guida delle racchette campane nel quadriennio olimpico. L’avvocato Diè stata eletta con il 100% dei voti espressi dai circoli deldella regione. Nel nuovo consiglio direttivo, grazie proprio all’elezione dell’unica donna dirigente delin Italia sono entrate anche due consigliere. L’elezione deldelcampano è stata presieduta dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Virginia Caterino Tennis: Virginia Di Caterino neo presidente Comitato Campania Agenzia ANSA Tennis: Virginia Di Caterino neo presidente Comitato Campania

Seconda elezione, questa volta all'unanimità, per l'avvocato Virginia Di Caterino che per il prossimo quadriennio sarà al vertice del comitato regionale tennis Campania. (ANSA) ...

Comitato campano: Di Caterino presidente, unica donna in Italia

Il Comitato Regionale Campano ha rinnovato le cariche direttive per il quadriennio olimpico 2021-2024: Virginia Di Caterino è stata riconfermata presidente. L’ex tennista napoletana ...

Il Comitato Regionale Campano ha rinnovato le cariche direttive per il quadriennio olimpico 2021-2024: Virginia Di Caterino è stata riconfermata presidente. L'ex tennista napoletana ...