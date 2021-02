Vigilia di Pisa-Salernitana | le dichiarazioni di Castori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Alladi, match valido per il ventiduesimo e terzo turno infrasettimanale del campionato di Serie B 2020/2021, in programma martedì 9 febbraio 2021 alle ore 19, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei granata, Fabriziodi: cosa ha detto? Archiviato il pareggio casalingo contro il Chievo, non senza qualche polemica, per laè tempo di pensare alla delicata trasferta die che il tecnico, Fabrizio, invita a non sottovalutare: “Domani ci attende l’ennesima gara difficile contro un avversario in gran forma che rende la vita difficile a tutti. Affrontiamo una squadra dalla caratura importante e servirà ...