Mediagol : #Video Tottenham-WBA 2-0, Mourinho ritrova il successo: la decidono Kane e Son, gli highlights del match… - gxallavichx : @Manu83449580 Sii mamma mia, tranne quando il Tottenham ha raggiunto la finale di ucl lì è fantastico il video?? - Bianca34874951 : RT @fcin1908it: VIDEO / Tottenham, Mourinho: '3 ko di fila dal 2012? Nessun trofeo da 60 anni. Magari io...' - - fcin1908it : VIDEO / Tottenham, Mourinho: '3 ko di fila dal 2012? Nessun trofeo da 60 anni. Magari io...' -… - sportli26181512 : Mourinho ko: 'Tottenham zero titoli da 60 anni, io...' VIDEO: L'allenatore del Tottenham, José Mourinho e i tre ko… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Tottenham

Sky Sport

Josè Mourinho, tecnico del, ha parlato della situazione rinnovi in casa Spurs: queste le sue paroleCommenta per primo L'allenatore del, José Mourinho e i tre ko di fila: 'Qui senza trofei da 60 anni. Magari io...'.Dopo 3 sconfitte consecutive, il Tottenham batte il West Bromwich Albion per 2-0 nella gara della 23ª giornata di Premier League. Decidono i gol di Kane e Son. Guarda gli highlights ...Josè Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato della situazione rinnovi in casa Spurs: queste le sue parole. Josè Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato della situazione ...