VIDEO Super Bowl 2021, Kansas-Tampa Bay 9-31: highlights e sintesi. Tom Brady epico. Concerto The Weeknd (Di lunedì 8 febbraio 2021) I Tampa Bay Buccaneers hanno vinto il Super Bowl 2021, travolgendo i Kansas City Chiefs con un roboante 31-9 nella finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano. Davanti ai 22.000 spettatori del Raymond James Stadium di Tampa, i padroni di casa hanno alzato al cielo il secondo Lombardy Trophy della loro storia dopo quello del 2002. Tom Brady ha trascinato in trionfo i suoi compagn di squadra, conquistando il settimo anello della sua carriera dopo i sei con i New England Patriots. Il 43enne ha aillumiinato la scena e ha stravinto lo scontro diretto con l’altro quarterback Patrick Mahomes. A decidere la contesa il micidiale doppio touchdown di Rob Gronkowski tra primo e secondo quarto, poi la marcatura pesante di Antonio Brown poco prima ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) IBay Buccaneers hanno vinto il, travolgendo iCity Chiefs con un roboante 31-9 nella finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano. Davanti ai 22.000 spettatori del Raymond James Stadium di, i padroni di casa hanno alzato al cielo il secondo Lombardy Trophy della loro storia dopo quello del 2002. Tomha trascinato in trionfo i suoi compagn di squadra, conquistando il settimo anello della sua carriera dopo i sei con i New England Patriots. Il 43enne ha aillumiinato la scena e ha stravinto lo scontro diretto con l’altro quarterback Patrick Mahomes. A decidere la contesa il micidiale doppio touchdown di Rob Gronkowski tra primo e secondo quarto, poi la marcatura pesante di Antonio Brown poco prima ...

