VIDEO Mondiale per club, Palmeiras-Tigres 0-1: Gignac porta in finale i messicani, gli highlights del match (Di lunedì 8 febbraio 2021) I messicani del Tigres hanno superato 1-0 il Palmeiras grazie alla rete messa a segno a inizio ripresa da André Pierre Gignac. Leggi su mediagol (Di lunedì 8 febbraio 2021) Idelhanno superato 1-0 ilgrazie alla rete messa a segno a inizio ripresa da André Pierre

tancredipalmeri : 47 anni dopo questo gol in fuorigioco del Palmeiras nella semifinale del Mondiale per Club eguaglia l’epica difesa… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #2febbraio 1882 nasce James #Joyce, autore fondamentale nella letteratura mondiale.… - GruppoCDP : #WorldCancerDay Giornata mondiale contro il #Cancro: 3 cose da sapere sulla #prevenzione in una pillola video dai… - Simo_fm : ????#Mercoledì10 Febbraio la popstar mondiale @MelanieCmusic sarà ospite su @DomaniPress per una ??video… - DamianoAnzaldi : RT @90ordnasselA: 1)Colpo all’avversario a palla lontana, 2)Provoca Lukaku per poi scappare negli spogliatoi stabilendo il record mondiale.… -