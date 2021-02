VIDEO Liverpool-Manchester City 1-4 | disastro Alisson | gli highlight del match

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ilsupera con un secco 4-1 in trasferta unin netta crisi. Per i Citizens a segno Gundogan (doppietta), Sterling e Foden; per i Reds l'iniziale pareggio era stato firmato da Salah.

(cronaca Alessandro Rinoldi) DIRETTAMANCHESTER CITY IN STREAMINGE TV: COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv diManchester City sarà garantita naturalmente sui canali ...Commenta per primo L'allenatore del, Klopp e la sua tazza The Normal One : ' Anfiled tornerà il nostro fortino'.Il tecnico del Liverpool difende Alisson, autore di due brutti errori nella sconfitta odierna contro il City di Guardiola.E' Gundogan a portare in vantaggio il City al 49', riscattando l'errore dal dischetto della prima frazione di gioco. (REGNO UNITO) - Il Manchester City di Guardiola non conosce limiti. Al 63' arriva i ...