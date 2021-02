VIDEO | Chalamet figlio di Edward mani di forbice nello spot del Superbowl (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – Cadillac nel segno dell’Amarcord cinematografico. Il noto marchio automobilistico riporta in vita l’evergreen di Tim Burton, ‘Edward mani di forbice‘, grazie a uno spot che è stato trasmesso nella notte del Superbowl. Protagonista Thimotée Chalamet, nei panni del figlio del personaggio che rese celebre Johnny Depp. Nello spot troviamo anche una biondissima Winona Rider, di nuovo nel ruolo di Kim Boggs. Nello spot Chalamet è un adolescente che affronta la vita con le difficoltà causate dalle sue ‘mani affilate’. A risolvere i suoi problemi, per lo meno al volante, ci penserà la madre, con un inatteso bellissimo regalo. Leggi su dire (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – Cadillac nel segno dell’Amarcord cinematografico. Il noto marchio automobilistico riporta in vita l’evergreen di Tim Burton, ‘Edward mani di forbice‘, grazie a uno spot che è stato trasmesso nella notte del Superbowl. Protagonista Thimotée Chalamet, nei panni del figlio del personaggio che rese celebre Johnny Depp. Nello spot troviamo anche una biondissima Winona Rider, di nuovo nel ruolo di Kim Boggs. Nello spot Chalamet è un adolescente che affronta la vita con le difficoltà causate dalle sue ‘mani affilate’. A risolvere i suoi problemi, per lo meno al volante, ci penserà la madre, con un inatteso bellissimo regalo.

