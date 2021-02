Vicenza-Monza (martedì 9 febbraio, ore 19): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ventiduesimo turno di Serie B e questa sera il Monza di Brocchi va a far visita al Vicenza di Di Carlo. Vittoria importantissima quella dei biancorossi sul terreno del Pordenone, tre punti fondamentali dopo tanto tempo che allontanano la zona calda e mettono un po’ più di tranquillità alla squadra. A decidere nel finale capitan InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ventiduesimo turno di Serie B e questa sera ildi Brocchi va a far visita aldi Di Carlo. Vittoria importantissima quella dei biancorossi sul terreno del Pordenone, tre punti fondamentali dopo tanto tempo che allontanano la zona calda e mettono un po’ più di tranquillità alla squadra. A decidere nel finale capitan InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Vicenza-Monza (martedì 9 febbraio, ore 19): formazioni, quote, pronostici - 11contro11 : Serie B, giornata 21: pareggiano tutte le ... #Ascoli #Brescia #Chievo #Cittadella #Cosenza #Cremonese #Empoli… - Pronosticos_pre : L.R. Vicenza vs Monza ?[No bet] ?2021-02-09 ? - zazoomblog : Vicenza-Monza: probabili formazioni e dove vederla in TV - #Vicenza-Monza: #probabili #formazioni - MoliPietro : Vicenza-Monza: probabili formazioni e dove vederla in TV -