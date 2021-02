Verona nel dramma | Andrea Gresele folgorato dai fili del treno | è gravissimo

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tutto ilsi sta stringendo intorno alla famiglia di, classe 2002, giovane talento della primavera Primavera gialloblù, che da sabato sera si trova ricoverato in condizioni disperate nel reparto di rianimazione dell’ ospedale di Borgo Trento dopo essere rimastodaidi un. Operato d’urgenza alla testa, è in serio pericolo di vita. Incidente: cosa è accaduto? Sull’ incidente che ha coinvolto il giovane calciatore stanno indagando le forze dell’ ordine per far luce su quanto accaduto. Stando alle prime ricostruzioni,, dopo aver partecipato con alcuni amici ad una festa in un appartamento, si sarebbe arrampicato sul tetto di un vagone delurtando contro i ...

INCIDENTE PER UN PRIMAVERA DEL VERONA I soccorsi sono stati immediati ma attualmente Andrea si trova nel reparto di rianimazione dopo essere stato operato d'urgenza per ridurre un edema cerebrale. Il giovane della Primavera dell'Hellas Verona, Andrea Gresele, è in condizioni gravissime e in terapia intensiva dopo esser rimasto folgorato dai fili dell'alta tensione di un ...