Verona | grave Andrea Gresele | calciatore della Primavera folgorato dai fili del treno

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Undell'Hellas, 18 anni, è in gravissime condizioni dopo essere rimastodaidi unnei pressistazione di Porta Vescovo, nella città veneta. Il ragazzo è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Borgo Trento.

La società Hellasnon commenta i fatti accaduti domenica notte, a Porto San Pancrazio, a una ... Andrea Gresele, 18 anni, si è ferito in modol'altra notte salendo sul tetto di un vagone ...La scarica di elettricità ha provocato unaustione alla mano, mentre la caduta gli ha ... nato il 18 aprile 2002, studente dell'istituto Seghetti e terzino titolare della Primavera del, è ...Il terzino della Primavera dell'Hellas è ricoverato in rianimazione dopo essere rimasto folgorato dai fili del treno: forse una bravata alla base dell'incidente.Sempre più accreditata la tesi che si sia trattato di un gioco di gruppo in una situazione di estremo pericolo Operato domenica mattina, resta gravissimo. Secondo quanto riporta ‘L’Arena’, l’incidente ...