Vela, Luna Rossa pronta alla battaglia con Team Uk: “Andiamo per vincere” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “E’ un momento importante, chi passa avrà la possibilità di regatare contro il Defender, New Zeland, e dovremo fare il massimo per cercare di battere gli inglesi”. Max Sirena, skipper di Luna Rossa, è pronto alla battaglia. Fra pochi giorni scatterà la finale della Prada Cup contro Ineos Team UK che al meglio delle 13 sfide designerà il challenger per l’America’s Cup 2021. “Andiamo per provare a vincere – garantisce Sirena ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ su RadioUno – Siamo molto competitivi e se regateremo bene come con gli americani, possiamo batterli. Chi temiamo di più? Noi stessi. Il livello è altissimo, chiunque può vincere e vincerà chi farà meno errori. Abbiamo lavorato molto su noi stessi per sbagliare il meno possibile e forzare gli ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) “E’ un momento importante, chi passa avrà la possibilità di regatare contro il Defender, New Zeland, e dovremo fare il massimo per cercare di battere gli inglesi”. Max Sirena, skipper di, è pronto. Fra pochi giorni scatterà la finale della Prada Cup contro IneosUK che al meglio delle 13 sfide designerà il challenger per l’America’s Cup 2021. “per provare a– garantisce Sirena ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ su RadioUno – Siamo molto competitivi e se regateremo bene come con gli americani, possiamo batterli. Chi temiamo di più? Noi stessi. Il livello è altissimo, chiunque puòe vincerà chi farà meno errori. Abbiamo lavorato molto su noi stessi per sbagliare il meno possibile e forzare gli ...

