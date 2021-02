“Ve l’avevo detto”: dopo il covid Bill Gates predice due possibili disastri mondiali (Di lunedì 8 febbraio 2021) In un intervista, il capo di Microsoft Bill Gates mette in guardia contro due possibili disastri mondiali peggiori dell’attuale pandemia di coronavirus. Nel 2015 Gates aveva avvertito che il mondo non era pronto ad affrontare la prossima pandemia, e 5 anni dopo milioni di persone vengono colpite dal covid. Lo aveva predetto Gates, dicendo: “le persone si sentiranno ancora bene mentre saranno già contagiose, saliranno sugli aerei, andranno al supermercato“. L’ultima predizione del capo Microsoft non è delle migliori, in quanto crede che la più grande minaccia dell’uomo, oltre al covid, siano il cambiamento climatico e il bio-terrorismo. Ha partecipato ad un TED talk, intitolato ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 8 febbraio 2021) In un intervista, il capo di Microsoftmette in guardia contro duepeggiori dell’attuale pandemia di coronavirus. Nel 2015aveva avvertito che il mondo non era pronto ad affrontare la prossima pandemia, e 5 annimilioni di persone vengono colpite dal. Lo aveva pre, dicendo: “le persone si sentiranno ancora bene mentre saranno già contagiose, saliranno sugli aerei, andranno al supermercato“. L’ultima predizione del capo Microsoft non è delle migliori, in quanto crede che la più grande minaccia dell’uomo, oltre al, siano il cambiamento climatico e il bio-terrorismo. Ha partecipato ad un TED talk, intitolato ...

