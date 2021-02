Varianti Covid, la mossa decisiva per sconfiggerle: parla Burioni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alice Torri Le Varianti del coronavirus, da quella inglese a quella brasiliana, nelle ultime settimane hanno destato preoccupazione in diverse zone d’Italia. È di ieri, ad esempio, la notizia di diversi casi positivi in alcune scuole nelle Marche. A far scattare l’allerta, in particolare, è la maggiore contagiosità delle mutazioni rispetto al ceppo principale del Covid-19. Sulla questione è intervenuto a Che tempo che fa, su Rai3, il professor Roberto Burioni che ha fatto il punto della situazione e ha tracciato la rotta da seguire. Perché le Varianti sono più contagiose: la spiegazione di Burioni Iniziando proprio dalla maggiore contagiosità delle Varianti, Burioni ha precisato: “È un evento normale, l’importante è monitorarli. E poi ricordiamoci che ora ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alice Torri Ledel coronavirus, da quella inglese a quella brasiliana, nelle ultime settimane hanno destato preoccupazione in diverse zone d’Italia. È di ieri, ad esempio, la notizia di diversi casi positivi in alcune scuole nelle Marche. A far scattare l’allerta, in particolare, è la maggiore contagiosità delle mutazioni rispetto al ceppo principale del-19. Sulla questione è intervenuto a Che tempo che fa, su Rai3, il professor Robertoche ha fatto il punto della situazione e ha tracciato la rotta da seguire. Perché lesono più contagiose: la spiegazione diIniziando proprio dalla maggiore contagiosità delleha precisato: “È un evento normale, l’importante è monitorarli. E poi ricordiamoci che ora ...

