Variante inglese nelle Marche, Acquaroli: "Stiamo in allerta ma non zona rossa" (Di lunedì 8 febbraio 2021) ANCONA – Restiamo in allerta ma ancora non c'è una situazione che presuppone un impatto così importante da doverci far scegliere di fare una zona rossa. Se nelle prossime ore, però, l'andamento del contagio dovesse evolvere in maniera pesante potremmo valutare alcuni provvedimenti ulteriori. Per il momento la situazione è sotto controllo". A dirlo, questa mattina, è stato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a margine di una conferenza stampa a palazzo Raffaello ad Ancona.

