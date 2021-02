Valentino Rossi: «Scudetto? Ce lo giochiamo con il Milan, ma temo…» (Di lunedì 8 febbraio 2021) Valentino Rossi, pilota motociclistico italiano e noto tifoso dell’Inter, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A Il noto pilota motociclistico italiano, nonché tifoso dell’Inter, Valentino Rossi, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, parlando così della lotta Scudetto in Serie A. Queste le sue dichiarazioni. INTER VINCERA’ LO Scudetto – «Ce la giocheremo sino alla fine con il Milan. Temo anche con la Juve» ha concluso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021), pilota motociclistico italiano e noto tifoso dell’Inter, ha parlato della lottain Serie A Il noto pilota motociclistico italiano, nonché tifoso dell’Inter,, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, parlando così della lottain Serie A. Queste le sue dichiarazioni. INTER VINCERA’ LO– «Ce la giocheremo sino alla fine con il. Temo anche con la Juve» ha concluso. Leggi su Calcionews24.com

