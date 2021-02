Valentino Rossi: “Non perdonerò mai Marquez per il Mondiale 2015, ci penso ancora” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sepang 2015, Lorenzo che vola avanti, Marquez che tappa Rossi, Rossi che lo affianca in curva, un calcetto e Marquez a terra. Sono passati sei anni, e per Rossi anche il Covid. Marquez ha una spalla distrutta, non si sa ancora quando potrà tornare a correre. Ma il passato, quel passato, resta lì, inchiodato alla memoria di Valentino, intervistato dal Corriere della Sera: “Mi dispiace moltissimo che non possa correre. Se guarirà, cosa che al momento non sa nessuno, nemmeno lui, tornerà forte come prima. Ma non è stato Marquez l’ avversario più forte che ho incontrato. Impossibile dimenticare. Quello che mi ha fatto non è perdonabile. Quando ripenso a quei giorni ho le stesse sensazioni di allora. E ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sepang, Lorenzo che vola avanti,che tappache lo affianca in curva, un calcetto ea terra. Sono passati sei anni, e peranche il Covid.ha una spalla distrutta, non si saquando potrà tornare a correre. Ma il passato, quel passato, resta lì, inchiodato alla memoria di, intervistato dal Corriere della Sera: “Mi dispiace moltissimo che non possa correre. Se guarirà, cosa che al momento non sa nessuno, nemmeno lui, tornerà forte come prima. Ma non è statol’ avversario più forte che ho incontrato. Impossibile dimenticare. Quello che mi ha fatto non è perdonabile. Quando ria quei giorni ho le stesse sensazioni di allora. E ...

Corriere : Valentino: «A 42 anni corro come prima e posso vincere. Ma ora seguo anche la politica» - napolista : Valentino Rossi: 'Non perdonerò mai Marquez per il Mondiale 2015, ci penso ancora' Si prepara per il ventesimo Mond… - PatriciaZeni : RT @FcInterNewsit: Valentino Rossi: 'Scudetto, l'Inter e il Milan se la giocheranno fino alla fine' - RobGrassilli : Scusate, ma San Valentino è sempre il 14 vero? Perché sono già due o tre giorni che mi si infilano dei cuori rossi anche su per le braghe. - FcInterNewsit : Valentino Rossi: 'Scudetto, l'Inter e il Milan se la giocheranno fino alla fine' -